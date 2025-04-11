Мохамед Салах решил продлить контракт с «Ливерпулем»
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с вингером Мохамедом Салахом до лета 2027 года.
Египетский футболист заявил, что провёл в составе мерсисайдцев восемь лет и это были «лучшие годы», поэтому он готов отыграть за «Ливерпуль» «все десять лет».
«Я очень-очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что вместе мы сможем выиграть много больших трофеев», - заключил Салах.
Ранее бельгийский футболист Кевин Де Брёйне объявил, что по окончании сезона 2024/2025 он уйдет из ФК «Манчестер Сити», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мохамед Салах решил продлить контракт с «Ливерпулем»
- Власти Мьянмы уточнили число погибших в результате землетрясения
- Директор Меладзе опроверг слухи о юбилейном концерте певца в России
- Мирный житель был тяжело ранен в Белгородской области при обстреле ВСУ
- В Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа
- Писториус: Германия не может предоставить Украине новые ЗРК Patriot
- Врач назвал продукты, вызывающие мужское бесплодие
- В Ижевске запустили серийное производство патронов с двумя пулями
- Отпевание Паши Техника закончилось задержаниями
- Мошенники начали призывать инвестировать в цифровые рубли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru