Мохамед Салах решил продлить контракт с «Ливерпулем»

Египетский футболист заявил, что провёл в составе мерсисайдцев восемь лет и это были «лучшие годы», поэтому он готов отыграть за «Ливерпуль» «все десять лет».

«Я очень-очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что вместе мы сможем выиграть много больших трофеев», - заключил Салах.

Ранее бельгийский футболист Кевин Де Брёйне объявил, что по окончании сезона 2024/2025 он уйдет из ФК «Манчестер Сити», сообщает RT.

