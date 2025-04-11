Стало известно, о чем россияне не любят говорить на первом свидании

По данным сервиса, каждый третий не хотел бы обсуждать свои доходы, а каждый четвертый — прошлые отношения. Еще 21% респондентов против разговоров о политики и религии, отметили в публикации. Также в антилидерах первого разговора — здоровье и планы на создание семьи.

Как стало известно из опроса, мнения, когда стоит обсудить неудобные вопросы, разделились: 28% заявили, что хотят сделать это сразу, а 29% предпочли бы дождаться подходящего момента. Сервис добавил, что каждому третьему такие темы испортили свидание.

Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий заявил в разговоре с НСН, что проверка пользователей сайтов-знакомств на судимость — это полезная инициатива.

