Стало известно, о чем россияне не любят говорить на первом свидании
Виджет для поиска отношений и друзей «VK знакомства» опубликовал статистику тем, которые россияне считают неуместными для первого свидании, в лидерах: политика, финансы и бывшие.
По данным сервиса, каждый третий не хотел бы обсуждать свои доходы, а каждый четвертый — прошлые отношения. Еще 21% респондентов против разговоров о политики и религии, отметили в публикации. Также в антилидерах первого разговора — здоровье и планы на создание семьи.
Как стало известно из опроса, мнения, когда стоит обсудить неудобные вопросы, разделились: 28% заявили, что хотят сделать это сразу, а 29% предпочли бы дождаться подходящего момента. Сервис добавил, что каждому третьему такие темы испортили свидание.
Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий заявил в разговоре с НСН, что проверка пользователей сайтов-знакомств на судимость — это полезная инициатива.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru