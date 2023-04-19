«Сами виноваты!»: Булыкин объяснил победу «Акрона» над «Спартаком»

«Акрон» занимает на сегодняшний день 12-е место в ФНЛ, при этом тольяттинский клуб выбил из Кубка России уже четыре московские команды из Премьер-лиги – «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, по пенальти 7:6), «Динамо» (0:0, по пенальти 4:1) и «Спартак» (2:1).

Кубок России по футболу в этом сезоне проводится по новой схеме. В финале турнира сыграют победитель «Пути РПЛ» и «Пути регионов».



