«Сами виноваты!»: Булыкин объяснил победу «Акрона» над «Спартаком»
«Акрон» получает респект за битвы с московскими грандами, однако он не сможет пройти в Кубке «Краснодар», сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин.
Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН объяснил, почему московский «Спартак» сенсационно вылетел из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону».
«Акрон» обыграл в среду «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал «Пути регионов» Кубка России. При этом клуб из Тольятти выступает в ФНЛ, втором по силе дивизионе после Премьер-лиги (РПЛ).
«В Кубке часто случается, когда клубы из ФНЛ или других лиг обыгрывают Премьер-лигу. Клубы Премьер-лиги не настраиваются на эти матчи, расслабляются, думая, что легко обыграют. "Спартак" сегодня расслабился, не забил пенальти и этим, думаю, окрылил "Акрон". После этого "Спартак" немножко подсел, а "Акрон", наоборот, забил два мяча. Я думаю, вся вина здесь на "Спартаке"»,- сказал Булыкин.
По его мнению, «Акрон» заслуживает респект за игры против грандов, однако не сможет в следующем раунде обыграть «Краснодар», если тот выйдет в финал «Пути регионов».
«У нас были случаи, когда клубы не из РПЛ выигрывали Кубок, так что я не вижу в этом ничего сенсационного, но в то же время надо отдать им респект, что ребята супер-бьются против грандов РПЛ, выигрывают и показывают хорошую игру. Если следующим соперником "Акрона" станет "Краснодар", будет очень тяжело, здесь не будет недооценки соперника. Думаю, мы увидим хорошую игру, но "Краснодар" победит. Но, если дальше пройдут "Крылья", "Акрон" сможет побороться», - прогнозирует бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и амстердамского «Аякса».
«Акрон» занимает на сегодняшний день 12-е место в ФНЛ, при этом тольяттинский клуб выбил из Кубка России уже четыре московские команды из Премьер-лиги – «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, по пенальти 7:6), «Динамо» (0:0, по пенальти 4:1) и «Спартак» (2:1).
Кубок России по футболу в этом сезоне проводится по новой схеме. В финале турнира сыграют победитель «Пути РПЛ» и «Пути регионов».
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