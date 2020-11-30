«Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 2:0
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, пишет «Коммерсант».
Игра закончилась со счетом 2:0. Голы забили: Александр Кокорин, Самуэль Жиго. В настоящее время «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 32 очка. «Ротор» - на 16-м месте, у него восемь очков.
Тем временем, суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова перенесён на 4 декабря.
Суд намерен рассмотреть дело в общем порядке, в то время как ранее предполагалось рассматривать его в особом порядке, без слушания свидетелей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
- В центре «Вектор» ожидают окончания эпидемии коронавируса в 2021 году
- Пересчет голосов в Висконсине подтвердил победу Байдена
- «Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 2:0
- В Британии разведка будет вести «информационную войну» из-за вакцинации
- Вирусолог предупредил о важности клеточного иммунитета при коронавирусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru