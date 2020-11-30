«Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 2:0

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, пишет «Коммерсант».

Игра закончилась со счетом 2:0. Голы забили: Александр Кокорин, Самуэль Жиго. В настоящее время «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 32 очка. «Ротор» - на 16-м месте, у него восемь очков.

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Тем временем, суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова перенесён на 4 декабря.

Суд намерен рассмотреть дело в общем порядке, в то время как ранее предполагалось рассматривать его в особом порядке, без слушания свидетелей.

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Фото: spartak.com
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