«Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 2:0

Тем временем, суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова перенесён на 4 декабря.

Суд намерен рассмотреть дело в общем порядке, в то время как ранее предполагалось рассматривать его в особом порядке, без слушания свидетелей.

