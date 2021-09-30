«Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы
ФК «Спартак» выиграл матч с итальянским «Наполи» в матче Лиги Европы. Встреч завершилась со счетом 3:2.
Московские спортсмены пропустили первый гол уже на 13-й секунде матча. Несмотря на неудачу, во втором тайме им удалось забить три мяча. Второй гол итальянцы забили в компенсированное время.
В нынешнем сезоне еврокубков это первая победа «Спартака». Предыдущие матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Евроаы закончились поражением красно-белых.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что является болельщиком московского «Спартака», и дал советы руководству футбольного клуба, как привлечь новых болельщиков.
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