Лавров признался, что с детства за «Спартак»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что является болельщиком московского «Спартака», и дал советы руководству футбольного клуба, как привлечь новых болельщиков.

Лавров отметил, что в детстве жил с бабушкой и дедушкой на окраине Ногинска, и с тех пор стал болельщиком красно-белых.

«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона «Спартак». Ну и, естественно, на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда», - сказал министр иностранных дел в ходе выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Лавров отметил, что играл тогда в хоккей и футбол, которым продолжает заниматься и сегодня.