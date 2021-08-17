Лавров признался, что с детства за «Спартак»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что является болельщиком московского «Спартака», и дал советы руководству футбольного клуба, как привлечь новых болельщиков.

Лавров отметил, что в детстве жил с бабушкой и дедушкой на окраине Ногинска, и с тех пор стал болельщиком красно-белых.

«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона «Спартак». Ну и, естественно, на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда», - сказал министр иностранных дел в ходе выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Лавров отметил, что играл тогда в хоккей и футбол, которым продолжает заниматься и сегодня.

«Уйми жену!» Ловчев призвал Федуна и Зарему перестать позорить «Спартак»

При этом он посоветовал «Спартаку» образца 2021 года играть «активнее и результативнее».

Ранее бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что владелец «Спартака» Леонид Федун и Зарема Салихова, которую СМИ называют его женой, позорят знаменитый клуб и превратили его в «бардак».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ФутболФК "Спартак"Сергей Лавров
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