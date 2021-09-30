«Спартак» пропустил мяч на 12 секунде в матче Лиги Европы против «Наполи»

Гол был забит после ошибки вратаря «Спартака» Александра Максименко. Его автором стал македонский легионер неаполитанцев Эльиф Эльмас.



По данным ТАСС, самый быстрый гол в истории Лиги Европы - на 11-й секунде - был забит игроком чешского «Слована" Яном Сикорой в матче против азербайджанского «Карабаха».

