«Спартак» пропустил мяч на 12 секунде в матче Лиги Европы против «Наполи»
Московский «Спартак» пропустил мяч в свои ворота уже на 12-й секунде матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».
😱⚽️ Эльиф Эльмас забил на 12-й секунде (!!!) матча #НаполиСпартак#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/YYTYdC6hCb— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 30, 2021
Гол был забит после ошибки вратаря «Спартака» Александра Максименко. Его автором стал македонский легионер неаполитанцев Эльиф Эльмас.
По данным ТАСС, самый быстрый гол в истории Лиги Европы - на 11-й секунде - был забит игроком чешского «Слована" Яном Сикорой в матче против азербайджанского «Карабаха».
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