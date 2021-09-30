«Спартак» пропустил мяч на 12 секунде в матче Лиги Европы против «Наполи»

Московский «Спартак» пропустил мяч в свои ворота уже на 12-й секунде матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».

Гол был забит после ошибки вратаря «Спартака» Александра Максименко. Его автором стал македонский легионер неаполитанцев Эльиф Эльмас.

По данным ТАСС, самый быстрый гол в истории Лиги Европы - на 11-й секунде - был забит игроком чешского «Слована" Яном Сикорой в матче против азербайджанского «Карабаха».

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Фото: spartak.com
ТЕГИ:ФутболФК "Спартак"
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