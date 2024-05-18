«Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона
18 мая 202414:40
Защитник ФК «Спартака» Георгий Джикия покинет клуб. Об этом говорится в официальном Telegram-канале «Спартака».
«Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан», - говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что контракт с 30-летним спортсменом истекает в конце сезона, его решили не продлевать. Футболист сыграл за клб 214 матчей. Джикия является первым российским игроком клуба, которые выиграл все три национальных трофея.
Ранее футбольный клуб «Бразильенсе» в перерыве матча против «Реала Бразилии» уволил главного тренера Пауло Роберто Сантоса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru