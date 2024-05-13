Футбольный клуб «Бразильенсе» уволил тренера после первого тайма

Отмечается, что в первом тайме счет открыт не был. Причиной увольнения главного тренера стала критика тренерского штаба со стороны президента клуба Луиса Эстевана. Во втором тайме руководство игроками взял на себя врач Жорже Олива.

Матч закончился победой «Бразильенсе» (2:1). Команда заняла первое место в своей группе в турнирной таблице.

Ранее руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение уволить главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера Российской премьер-лиги «Сочи».

