«Спартак» обошел «Торпедо» в матче КХЛ
Московский "Спартак" выиграл матч с нижегородским "Торпедо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Интерфакс.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Спартака", решающий гол забил нападающий Максим Цыплаков. Агентство отмечает, что последнюю шайбу "Спартак" провел в овертайме.
По результатам игры "Спартак" с 52 баллами остается на девятом месте в Западной конференции, команда не попадает в плей-офф. Такое же количество баллов имеет подольский "Витязь", который в матче 25 января обошел китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:0.
Агентство отмечает, что в понедельник 25 января состоялись еще две игры КХЛ. Минское "Динамо" обошло череповецкую "Северсталь" (2:1), а финская команда "Йокерит" проиграла омскому "Авангарду" со счетом 2:5.
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