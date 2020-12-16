Третьяк заявил о намерении вакцинировать хоккеистов
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что вакцина от коронавируса позволит спортсменам не бояться болезни, сообщает пресс-служба организации.
Выступая на панельной сессии Международного хоккейного форума Третьяк рассказал, что в России планируют вакцинировать хоккеистов от COVID-19.
«Думаю, что вакцина нам поможет», - добавил он.
Ранее президент ФХР заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) было зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом и из-за осложнений многим спортсменам потребовалось долгое восстановление. По словам Третьяка, во многом поэтому на «Кубок Карьяла», прошедший в ноябре, отправилась национальная команда, сформированная из молодых игроков.
Второй этап «Еврохоккейтура» - «Кубок Первого канала», стартует в России 17 декабря. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции. С 1996 года национальная команда России выигрывала кубок 11 раз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- В Москве с нового года вырастут все социальные выплаты
- Третьяк заявил о намерении вакцинировать хоккеистов
- Гинеколог Минздрава опровергла связь коронавируса и бесплодия у мужчин
- Россиянам снова открыт безвизовый въезд в Таиланд
- Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru