Третьяк заявил о намерении вакцинировать хоккеистов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что вакцина от коронавируса позволит спортсменам не бояться болезни, сообщает пресс-служба организации.

Выступая на панельной сессии Международного хоккейного форума Третьяк рассказал, что в России планируют вакцинировать хоккеистов от COVID-19.

«Думаю, что вакцина нам поможет», - добавил он.

Ранее президент ФХР заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) было зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом и из-за осложнений многим спортсменам потребовалось долгое восстановление. По словам Третьяка, во многом поэтому на «Кубок Карьяла», прошедший в ноябре, отправилась национальная команда, сформированная из молодых игроков.

Второй этап «Еврохоккейтура» - «Кубок Первого канала», стартует в России 17 декабря. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции. С 1996 года национальная команда России выигрывала кубок 11 раз.

