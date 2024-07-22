«Химки» сыграли вничью с «Динамо» в матче РПЛ
22 июля 202400:17
Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Во втором туре «Химки» сыграют с московским «Спартак» 28 июля. «Динамо» в этот же день будет играть на выезде против «Краснодара».
Ранее «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в стартовом туре РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru