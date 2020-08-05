«Спартак» намерен продать четверых игроков

Четверо игроков «Спартака» будут проданы либо отданы в аренду. Об этом заявил гендиректор московского клуба Шамиль Газизов, пишет «Чемпионат».

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По данным издания, такое решение принято тренерским штабом. Речь идет о футболистах Ломовицком, Тимофееве, Мелкадзе и Гулиеве. При этом Газизов отметил, что все игроки сильные и смогут усилить любую команду.

Как отмечает "Свободная пресса", ранее сообщалось, что Мелкадзе, Ломовицкий и Тимофеев могут перейти в подмосковные «Химки».

На прошлой неделе стало известно, что футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года со «Спартаком».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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