«Спартак» намерен продать четверых игроков

По данным издания, такое решение принято тренерским штабом. Речь идет о футболистах Ломовицком, Тимофееве, Мелкадзе и Гулиеве. При этом Газизов отметил, что все игроки сильные и смогут усилить любую команду.

Как отмечает "Свободная пресса", ранее сообщалось, что Мелкадзе, Ломовицкий и Тимофеев могут перейти в подмосковные «Химки».

На прошлой неделе стало известно, что футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года со «Спартаком».

