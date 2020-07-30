Кокорин подписал контракт на три года со «Спартаком»
Футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года с ФК «Спартак». Об этом сообщает «Спортэкспресс».
Кокорин с 2016 года выступал за «Зенит», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». 1 августа его контракт с петербургским клубом заканчивается. Также футболист играл за «Динамо», а в сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
Как рассказал НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, у Кокорина был вариант перейти в «Локомотив» или в «Спартак». По его словам, в «Локомотиве» ему предложили 3 миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним, однако он выбрал «Спартак», значит предложили больше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru