Денис Глушаков покинул грозненский «Ахмат» и возможно вернется в «Спартак»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил об уходе из грозненского футбольного клуба «Ахмат». Он поблагодарил тренерский штаб, всех игроков, персонал, работников базы. Глушаков добавил, что сейчас тренируется по своей программе, ведет переговоры по нескольким вариантам. Ранее Газета.ру писала, что возможно возвращение экс-капитана команды в родной «Спартак». Глушаков стал игроком «Ахмата» летом прошлого года.
В конце прошлой недели ФК «Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой. В беседе с НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили пояснил, почему игрок остался в российском чемпионате.
«В обычных европейских клубах он может попасть, но у него, как я понимаю, и так отличный контракт с »Зенитом». Зачем ему бросать все и ехать в европейский клуб средней руки, получая копейки?» - считает Кавазашвили.
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