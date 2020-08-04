Денис Глушаков покинул грозненский «Ахмат» и возможно вернется в «Спартак»

В конце прошлой недели ФК «Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой. В беседе с НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили пояснил, почему игрок остался в российском чемпионате.

«В обычных европейских клубах он может попасть, но у него, как я понимаю, и так отличный контракт с »Зенитом». Зачем ему бросать все и ехать в европейский клуб средней руки, получая копейки?» - считает Кавазашвили.

