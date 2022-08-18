«Спартак» и «Зенит» попали в одну группу в Кубке РФ по футболу

В одну группу попали «Спартак» и «Зенит». В рамках этого этапа команды проведут два матча друг против друга по круговой системе.

В настоящее время в турнире играют команды из ФНЛ-2 и любители.

Напомним, «Спартак» прервал неудачную серию в матчах с «Сочи». Команда набрала 13 очков и единолично возглавила таблицу РПЛ.

