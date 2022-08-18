«Спартак» и «Зенит» попали в одну группу в Кубке РФ по футболу
18 августа 202200:28
Состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка России по футболу, сообщает «РЕН ТВ».
В одну группу попали «Спартак» и «Зенит». В рамках этого этапа команды проведут два матча друг против друга по круговой системе.
В настоящее время в турнире играют команды из ФНЛ-2 и любители.
Напомним, «Спартак» прервал неудачную серию в матчах с «Сочи». Команда набрала 13 очков и единолично возглавила таблицу РПЛ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru