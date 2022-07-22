ФК «Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге
«Зенит» из Санкт-Петербурга стал лучшей российской командой в обновлённом рейтинге футбольных клубов мира по версии американского портала FiveThirtyEight.
Ранее питерские футболисты занимали в списке 50-е место. После обновления «Зенит» поднялся на 40-ю позицию.
Также в список попали ЦСКА (152), «Сочи» (154), «Спартак» (164), «Краснодар» (171), московские «Динамо»" (174) и «Локомотив» (197).
Лучшим же является английский «Манчестер Сити», второе и третье место - у немецкой «Баварии» и английского «Ливерпуля», соответственно.
Ранее «Зенит» продлил контракт с бразильским полузащитником Венделом, контракт рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- ФСБ задержала петербуржца, планировавшего диверсии против российских военных
- В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу до 12,3%
- ФК «Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге
- В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
- Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну
- В Кремле назвали глупостью сообщения о запрете ввоза турбины для «Северного потока»
- СМИ: суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
- Путин проведет 22 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Песков: В Кремле не знают об охоте на экс-продюсера группы «Грибы»
- ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 12-15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru