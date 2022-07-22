ФК «Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге

Ранее питерские футболисты занимали в списке 50-е место. После обновления «Зенит» поднялся на 40-ю позицию.

Также в список попали ЦСКА (152), «Сочи» (154), «Спартак» (164), «Краснодар» (171), московские «Динамо»" (174) и «Локомотив» (197).

Лучшим же является английский «Манчестер Сити», второе и третье место - у немецкой «Баварии» и английского «Ливерпуля», соответственно.

Ранее «Зенит» продлил контракт с бразильским полузащитником Венделом, контракт рассчитан до конца сезона-2026/27, сообщает RT.