Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах

Совет World Athletics запретил трансгендерам выступать с женщинами в любых дисциплинах, сказал президент ассоциации Себастьян Коу.

С 31 марта таких спортсменов исключат из рейтинга женской легкой атлетики. В ассоциации заявили, что создают рабочую группу для изучения вопроса.



Совет World Athletics 23 марта восстановил статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отстранение длилось семь лет.

Российские атлеты не должны нести коллективной ответственности за ситуацию в мире и пропускать Олимпиаду в 2024 году, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он выступил против влияния политики на спорт, пишет НСН.

