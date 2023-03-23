Президент МОК выступил против обращения с российскими спортсменами как с «носителями коллективной вины»
Спортсмены из России не должны нести коллективной ответственности за ситуацию в мире и пропускать Олимпийские игры в 2024 году. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает AP.
Глава МОК выступил против «политического влияния» на спорт и отношения к россиянам как к «носителям коллективной вины».
«Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время», — подчеркнул Бах.
Президент МОК указал, что решение о возвращении российских спортсменов на международные турниры пока не принято. Этот вопрос обсудят в дальнейшем.
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