Президент МОК выступил против обращения с российскими спортсменами как с «носителями коллективной вины»

Глава МОК выступил против «политического влияния» на спорт и отношения к россиянам как к «носителям коллективной вины».

«Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время», — подчеркнул Бах.

Президент МОК указал, что решение о возвращении российских спортсменов на международные турниры пока не принято. Этот вопрос обсудят в дальнейшем.

