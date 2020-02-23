Союз биатлонистов России требует прекратить провокации против Логинова

23 февраля 202018:43

Союз биатлонистов России (СБР) намерен обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении батлониста из России Александра Логинова, заявил 23 февраля, в воскресенье глава СБР Владимир Драчев. Об этом сообщает ТАСС.

Драчев отметил, что BIU «явно провоцирует на ответные действия».

«Мы готовы к диалогу, а не к конфликтной ситуации», — заявил руководитель СБР.

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23 февраля Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира. Причиной отказа от соревнований стали прошедшие накануне обыски в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. Владимир Драчев упомянул о расследовании оформления аккредитации Касперовича и старом допинговом скандале с Логиновым. По данным посольства России в Риме, улик, свидетельствующих об использовании спортсменами допинга, не выявлено.

Ранее источник НСН в Минспорте РФ оценил отказ российского биатлониста Александра Логинова от масс-старта ЧМ в Италии. В ведомстве поступок спортсмена не считают слабостью.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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