Союз биатлонистов России требует прекратить провокации против Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) намерен обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении батлониста из России Александра Логинова, заявил 23 февраля, в воскресенье глава СБР Владимир Драчев. Об этом сообщает ТАСС.

Драчев отметил, что BIU «явно провоцирует на ответные действия».

«Мы готовы к диалогу, а не к конфликтной ситуации», — заявил руководитель СБР.

