Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) УЕФА провел повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов.

Причиной аннулирования предыдущих результатов стала техническая ошибка. При определении соперника «Вильярреала» из корзины вытянули шар с «Манчестер Юнайтед», однако эти команды уже играли на групповой стадии и, согласно правилам, не могут встречаться в 1/8 финала.

Таким образом, итоговая жеребьёвка выглядит так:

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания).

Ранее прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Соперником питерского «Зенита» в 1/16 финала стал испанский «Бетис».

