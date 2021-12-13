Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) УЕФА провел повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов.
Причиной аннулирования предыдущих результатов стала техническая ошибка. При определении соперника «Вильярреала» из корзины вытянули шар с «Манчестер Юнайтед», однако эти команды уже играли на групповой стадии и, согласно правилам, не могут встречаться в 1/8 финала.
Таким образом, итоговая жеребьёвка выглядит так:
«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания).
Ранее прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Соперником питерского «Зенита» в 1/16 финала стал испанский «Бетис».
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