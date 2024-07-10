Состав правления РПЛ избрали на собрании клубов лиги
Состав правления Российской премьер-лиги (РПЛ) был избран на общем собрании клубов организации. Перечень опубликован на сайте РПЛ.
В правление, помимо президент РПЛ Александра Алаева, вошли исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор клуба «Динамо» (Москва) Павел Пивоваров, генеральный директор ЦСКА (Москва) Роман Бабаев и вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Состав правления избран на один год. В его задачи входит подготовка предложений общему собранию и регулирование оперативной деятельности РПЛ.
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Начнется он со встречи команд «Локомотив» (Москва) и «Акрон» (Тольятти).
Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что судьи из Китая могут принять участие в матчах Российской премьер-лиги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru