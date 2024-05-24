Объявлена дата старта нового сезона РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты проведения матчей чемпионата России, а также группового этапа и плей-офф Кубка России на сезон-2024/2025.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в Будапеште

Как сообщает пресс-служба союза, 13 июля пройдёт матч за Суперкубок России 2024 года, а через неделю, 20 июля, стартует новый сезон в российском футбольном первенстве.

Что касается Кубка России по футболу, то первые матчи Пути РПЛ пройдут 31 июля.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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