Объявлена дата старта нового сезона РПЛ

Как сообщает пресс-служба союза, 13 июля пройдёт матч за Суперкубок России 2024 года, а через неделю, 20 июля, стартует новый сезон в российском футбольном первенстве.

Что касается Кубка России по футболу, то первые матчи Пути РПЛ пройдут 31 июля.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

