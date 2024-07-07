В РФС допустили работу китайских судей на матчах РПЛ

«У них есть судьи, которые могут отсудить определенные матчи Российской премьер-лиги», - сказал Каманцев.

Он напомнил, что РФС ранее подписал соглашения об обмене арбитрами с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии. По его словам, китайские арбитры смогут принять участие в судействе на тех же условиях, что их коллеги из Белоруссии и Саудовской Аравии.

Новый сезон РПЛ стартует 19 июля. Финальный тур состоится в мае 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

