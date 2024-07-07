В РФС допустили работу китайских судей на матчах РПЛ
Судьи из Китая могут принять участие в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил изданию «Спорт-Экспресс» председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
«У них есть судьи, которые могут отсудить определенные матчи Российской премьер-лиги», - сказал Каманцев.
Он напомнил, что РФС ранее подписал соглашения об обмене арбитрами с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии. По его словам, китайские арбитры смогут принять участие в судействе на тех же условиях, что их коллеги из Белоруссии и Саудовской Аравии.
Новый сезон РПЛ стартует 19 июля. Финальный тур состоится в мае 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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