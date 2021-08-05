Соперником Федора Емельяненко по поединку в Москве станет американец Джонсон

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тимоти Джонсон станет соперником россиянина Федора Емельяненко по поединку на турнире Bellator в Москве 23 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

Напомним, Джонсону 36 лет. В Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. При этом, в последних четырех боях у американца три победы. Всего на его счету 15 побед и семь поражений.

В активе 44-летнего россиянина Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.