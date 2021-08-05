Соперником Федора Емельяненко по поединку в Москве станет американец Джонсон

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тимоти Джонсон станет соперником россиянина Федора Емельяненко по поединку на турнире Bellator в Москве 23 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

Напомним, Джонсону 36 лет. В Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. При этом, в последних четырех боях у американца три победы. Всего на его счету 15 побед и семь поражений.

В активе 44-летнего россиянина Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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Напомним, в декабре 2019 года российский боец смешанных единоборств в первом раунде поединка турнира Bellator 237, проходившего в Токио, нокаутом сразил соперника Куинтона Джексона.

Поединок между российским и американским бойцами был рассчитан на три раунда, каждый - по пять минут. Однако завершился еще до окончания первого отрезка боя.

Депутат Госдумы Николай Валуев, бывший профессиональный боксер в эфире НСН заявил, что у соперника Федора Емельяненко в турнире Bellator 237 американского бойца Куинтона Джексона не было шансов выстоять под ударом россиянина.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваФедор ЕмельяненкоСпорт
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