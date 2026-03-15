СМИ: Нефтяные компании США заработают более $63 млрд на ближневосточном кризисе
Американские нефтяные компании могут стать одними из главных выгодоприобретателей глобального энергетического кризиса, спровоцированного обострением конфликта на Ближнем Востоке, и получить дополнительную прибыль более $63 млрд по итогам 2026 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на расчёты исследовательской компании Rystad Energy.
По оценке аналитиков, если среднегодовая цена нефти удержится на уровне около $100 за баррель, добывающие компании США получат совокупный дополнительный доход от добычи в размере $63,4 млрд. Только за март их экстра-прибыль может составить около $5 млрд.
The Wall Street Journal отмечает, что от сложившейся ситуации выиграют прежде всего штаты с мощной нефтедобычей - Техас, Нью-Мексико и Аляска. В то же время жители других регионов США уже ощущают негативные последствия - рост цен на топливо и, как следствие, на многие товары и услуги.
По мнению WSJ, американская экономика в целом защищена от серьёзного удара благодаря статусу одного из крупнейших производителей нефти в мире.
Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, привела к кризису на глобальном рынке энергоресурсов.
Накануне президент США Дональд Трамп призвал страны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Акрон» вырвал ничью у «Ахмата» благодаря голу Дзюбы
- Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
- Горнолыжник Алексей Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады-2026
- Гражданка Узбекистана более 30 лет жила с паспортом СССР
- С флагом и золотыми медалями: Как для РФ прошла Паралимпиада-2026
- СМИ: Нефтяные компании США заработают более $63 млрд на ближневосточном кризисе
- Анастасия Багиян завоевала третье золото Паралимпиады-2026 в Италии
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 125 дронов ВСУ
- Paramount отказалась от сценария «Броска Кобры» Макса Лэндиса
- Песков: В переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов США