СМИ: Нефтяные компании США заработают более $63 млрд на ближневосточном кризисе

Американские нефтяные компании могут стать одними из главных выгодоприобретателей глобального энергетического кризиса, спровоцированного обострением конфликта на Ближнем Востоке, и получить дополнительную прибыль более $63 млрд по итогам 2026 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на расчёты исследовательской компании Rystad Energy.

По оценке аналитиков, если среднегодовая цена нефти удержится на уровне около $100 за баррель, добывающие компании США получат совокупный дополнительный доход от добычи в размере $63,4 млрд. Только за март их экстра-прибыль может составить около $5 млрд.

The Wall Street Journal отмечает, что от сложившейся ситуации выиграют прежде всего штаты с мощной нефтедобычей - Техас, Нью-Мексико и Аляска. В то же время жители других регионов США уже ощущают негативные последствия - рост цен на топливо и, как следствие, на многие товары и услуги.

По мнению WSJ, американская экономика в целом защищена от серьёзного удара благодаря статусу одного из крупнейших производителей нефти в мире.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, привела к кризису на глобальном рынке энергоресурсов.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал страны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
