«Победа без вариантов». Валуев оценил нокаут Емельянко в турнире Bellator
Депутат Госдумы Николай Валуев, бывший профессиональный боксер в эфире НСН высказался о победе российского боксера Федора Емельяненко в турнире Bellator 237 в Токио.
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в первом раунде поединка турнира Bellator 237, проходившего в Токио, нокаутом сразил соперника Куинтона Джексона.
Поединок между российским и американским бойцами был рассчитан на три раунда, каждый - по пять минут. Однако, завершился еще до окончания первого отрезка боя. Манера ведения боя 43-летний Емельяненко была атакующей, Джексон преимущественно находился в обороне, отмечает РБК.
Депутат Госдумы Николай Валуев, бывший профессиональный боксер в эфире НСН заявил, что у соперника Федора Емельяненко в турнире Bellator 237 американского бойца Куинтона Джексона не было шансов выстоять под ударом россиянина.
«Пропустил американец удар – хороший, четкий, выверенный удар справа. У Федора (Емельяненко – прим. НСН) они всегда были очень сильными. Он четко попал по челюсти. Там была победа без вариантов. Так вышло… Мы только рады, что так вышло!» - отметил собеседник НСН.
Валуев предположил, что в рамках договора, подписанного между Федором Емельяненко и промоутерской компaнией Bellator, «пару боев они еще проведут».
Ранее НСН писала о победе Емельяненко над челябинским стронгменом Михаилом Кокляевым, который был отправлен в нокаут в первом раунде боя.
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