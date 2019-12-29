«Победа без вариантов». Валуев оценил нокаут Емельянко в турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в первом раунде поединка турнира Bellator 237, проходившего в Токио, нокаутом сразил соперника Куинтона Джексона.

Поединок между российским и американским бойцами был рассчитан на три раунда, каждый - по пять минут. Однако, завершился еще до окончания первого отрезка боя. Манера ведения боя 43-летний Емельяненко была атакующей, Джексон преимущественно находился в обороне, отмечает РБК.

Депутат Госдумы Николай Валуев, бывший профессиональный боксер в эфире НСН заявил, что у соперника Федора Емельяненко в турнире Bellator 237 американского бойца Куинтона Джексона не было шансов выстоять под ударом россиянина.

«Пропустил американец удар – хороший, четкий, выверенный удар справа. У Федора (Емельяненко – прим. НСН) они всегда были очень сильными. Он четко попал по челюсти. Там была победа без вариантов. Так вышло… Мы только рады, что так вышло!» - отметил собеседник НСН.

Валуев предположил, что в рамках договора, подписанного между Федором Емельяненко и промоутерской компaнией Bellator, «пару боев они еще проведут».

Ранее НСН писала о победе Емельяненко над челябинским стронгменом Михаилом Кокляевым, который был отправлен в нокаут в первом раунде боя.

