«Сочи» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги
Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над казанским "Рубином" в домашнем матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сочинской команды.
Счет на 44-й минуте матча открыл игрок "Сочи" Миха Мевля, однако на 68-й минуте Иван Игнатьев, реализовав пенальти, сравнял счет. На 76-й минуте отличился футболист "Рубина" Денис Макаров. На 85-й гол в ворота "Рубина" забил Кристиан Нобоа. Затем на первой компенсированной ко второму тайму минуте – Миха Мевля, сообщает "Свободная пресса".
По итогам матча "Сочи" набрал 5 очков, поднявшись на четвертую строчку турнирной таблицы. В активе у "Рубина" 1 очко и 11-ое место.
Ранее в матче Российской премьер-лиги произошел судейский скандал. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством Сергея Иванова в игре с «Локомотивом».
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