«Сочи» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги

Счет на 44-й минуте матча открыл игрок "Сочи" Миха Мевля, однако на 68-й минуте Иван Игнатьев, реализовав пенальти, сравнял счет. На 76-й минуте отличился футболист "Рубина" Денис Макаров. На 85-й гол в ворота "Рубина" забил Кристиан Нобоа. Затем на первой компенсированной ко второму тайму минуте – Миха Мевля, сообщает "Свободная пресса".

По итогам матча "Сочи" набрал 5 очков, поднявшись на четвертую строчку турнирной таблицы. В активе у "Рубина" 1 очко и 11-ое место.

Ранее в матче Российской премьер-лиги произошел судейский скандал. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством Сергея Иванова в игре с «Локомотивом».







