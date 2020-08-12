Матч «Рубин» — «Локомотив» завершился судейским скандалом

Очередной судейский скандал произошёл в матче Российской премьер-лиги. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством Сергея Иванова в игре с «Локомотивом». По его мнению, Иванов должен был в середине первого тайма ставить пенальти в ворота «Локомотива» и удалять одного из игроков соперника.

В перерыве матча Иванов удалил Слуцкого, показав тому красную карточку после споров, которые возникли из-за эпизода с неназначением пенальти, отмечает RT.

Нa 65-й минуте крaснaя кaрточкa достaлaсь футболисту «Рубинa» Сильвие Бегичу зa фол «последней нaдежды». В итоге мaтч зaвершился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».

После матча пресс-служба «Рубина» высмеяла судью, опубликовав в соцсетях клуба фотографию Иванова, и подписав ее: «Лучший игрок матча», пишет РИА ФАН.