Матч «Рубин» — «Локомотив» завершился судейским скандалом
Очередной судейский скандал произошёл в матче Российской премьер-лиги. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством Сергея Иванова в игре с «Локомотивом». По его мнению, Иванов должен был в середине первого тайма ставить пенальти в ворота «Локомотива» и удалять одного из игроков соперника.
В перерыве матча Иванов удалил Слуцкого, показав тому красную карточку после споров, которые возникли из-за эпизода с неназначением пенальти, отмечает RT.
Нa 65-й минуте крaснaя кaрточкa достaлaсь футболисту «Рубинa» Сильвие Бегичу зa фол «последней нaдежды». В итоге мaтч зaвершился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
После матча пресс-служба «Рубина» высмеяла судью, опубликовав в соцсетях клуба фотографию Иванова, и подписав ее: «Лучший игрок матча», пишет РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 aвгустa, «Спaртaк» домa сыгрaл вничью c «Сочи» со счетом 2:2. Обa мячa гости зaбили c пенaльти, прaвомерность нaзнaчения которых вызвaлa сомнения у большинствa зрителей. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев назвал судейство в этой игре маразмом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
903 тыс.+5 102 / сут.
Умерли
15 260+129 / сут.
Выздоровели
710 тыс.+7 123 / сут.
- В Белоруссии задержали 6 тысяч протестующих
- «Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID
- Беспорядки в Минске оценили почти в 15 млн рублей
- В Белоруссии правоохранителей начали давить на машинах
- В Египте надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru