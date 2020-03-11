«Сочи» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над "Оренбургом" в матче 18-го тура чемпионата России. Об этом сообщает «РИА Спорт».

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу сочинцев. В частности, из пяти голов два реализовал Александр Кокорин, недавно перешедший в клуб из "Зенита". Также отличились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Кроме того, мяч в свои ворота направил игрок «Оренбурга» Тимур Аюпов.

По данным агентства, по итогам матча на счету у «Сочи» 21 очко и он поднялся на 14-е место в таблице турнира. «Оренбург» с 23 очками на 11-й строчке рейтинга.







