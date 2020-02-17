«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
ФК «Зенит» подтвердил переход Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом заявили в пресс-службе питерского клуба.
Напомним, в конце января клуб «Сочи» объявил об аренде футболиста, однако после этого агент Кокорина неоднократно заявлял о его нежелании переходить в другой клуб. В итоге Кокорин был переведён в состав «Зенита-2», с которым провел первый тренировочный сбор в Турции. А уже 13 февраля стало известно, что Александр Кокорин всё же переходит в «Сочи», отмечает RT.
Как напоминает НСН, ранее российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о переговорах футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина с руководством ФК «Сочи».
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в «Твиттере», что Кокорин встретился с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом. По его сведениям, переговоры прошли «продуктивно», и 28-летний нападающий может присоединиться к «Сочи» на сборах в Турции уже в ближайшие дни.
«Увы. Тряпка.)», - отреагировал в своем микроблоге Уткин.
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