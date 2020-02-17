«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

ФК «Зенит» подтвердил переход Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом заявили в пресс-службе питерского клуба.

Напомним, в конце января клуб «Сочи» объявил об аренде футболиста, однако после этого агент Кокорина неоднократно заявлял о его нежелании переходить в другой клуб. В итоге Кокорин был переведён в состав «Зенита-2», с которым провел первый тренировочный сбор в Турции. А уже 13 февраля стало известно, что Александр Кокорин всё же переходит в «Сочи», отмечает RT.