«Это не Халк!»: Мостовой не поверил во взлет ЦСКА с Пьяничем

Появление в ЦСКА экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича является событием для России, но не сделает армейцев главным фаворитом Премьер-лиги, заявил в интервью НСН легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

34-летний Пьянич прилетел 25 сентября в Москву. По данным СМИ, футболист сборной Боснии и Герцеговины подпишет контракт с ЦСКА и будет получать 800 тыс. евро в год. Пьянич ранее выступал за итальянские и испанские топ-клубы, однако два последних года играл в ОАЭ. На момент выхода материала ЦСКА еще официально не объявил о подписании Пьянича.