«Это не Халк!»: Мостовой не поверил во взлет ЦСКА с Пьяничем
34-летний Миралем Пьянич приехал в Россию на закате карьеры, поэтому ему сложно будет произвести «эффект Халка», сказал в эфире НСН Александр Мостовой.
Появление в ЦСКА экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича является событием для России, но не сделает армейцев главным фаворитом Премьер-лиги, заявил в интервью НСН легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.
34-летний Пьянич прилетел 25 сентября в Москву. По данным СМИ, футболист сборной Боснии и Герцеговины подпишет контракт с ЦСКА и будет получать 800 тыс. евро в год. Пьянич ранее выступал за итальянские и испанские топ-клубы, однако два последних года играл в ОАЭ. На момент выхода материала ЦСКА еще официально не объявил о подписании Пьянича.
«Пьянич, конечно, футболист высокого класса. Другое дело, что ему уже 34 года и два последних года он играл где-то в Арабских Эмиратах. Да, для нас это событие, интересно будет посмотреть. При этом у меня нет какого-то восторга, а что здесь такого? Вот, когда Халк в "Зенит" приехал - вот это футболист, помните, что он творил? Он сажал на себя троих, бежал с ними, потом с 30 метров бил в "девятку". Или тот же Иванович, защитник "Зенита", приехал в 33 года и еще года три был лучшим защитником. Я играл в Советском Союзе много лет и за границей больше 10 лет, кого я только не видел и против кого не играл, поэтому какие восторги? Я много видел "раздутых" футболистов, а потом смотришь - это же обычный футболист», - сказал Мостовой.
При этом его удивило, что Пьянич приехал в Россию на скромную зарплату.
«Вот это главный вопрос – почему он решился приехать в Россию, что его мотивировало? Отдыхай себе в этих Арабских Эмиратах, кури там, зарабатывай. Наверное, он скажет, что и так уже много заработал. Ну а что касается репутационных рисков из-за игры в России - чего ему бояться? Он же едет в футбол играть, а не политикой заниматься», - пояснил футболист.
При этом Мостовой усомнился, что ЦСКА с Пьяничем отодвинет в тень «Зенит».
«Фаворитом ЦСКА вряд ли станет, потому что мы знаем, кто у нас фаворит, это "Зенит". Мы изначально говорили, что ЦСКА не хватает игроков на две-три позиции, плюс совсем недавно у них Чалов ушел, поэтому они и находятся сейчас где-то пятыми-шестыми. Ясно, что это игрок с головой, техника прекрасная, но физические кондиции нужно будет посмотреть. Было бы ему лет 28-29, тогда да, а так он на закате карьеры приезжает. Представьте: он выйдет, а игра не получится, проиграют, а потом еще раз проиграют или не дай Бог травма какая-то. Тогда на него же все и свалят и скажут: а зачем мы вообще Пьянича взяли?» - заключил собеседник НСН.
В середине сентября экс-капитан сборной России Артем Дзюба дебютировал в составе тольяттинского «Акрона». Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что медийность и скандальность Дзюбы привлечет к этой команде внимание поклонников медиафутбола.
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