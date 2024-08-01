Чалов объявил об уходе из ЦСКА

«Я долго шел к этому решению. ЦСКА - это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце!», - сказал футболист.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он играл за клуб всю карьеру, не считая полугодичной аренды в швейцарском «Базеле». За армейскую команду нападающий провел 263 матча, в которых отдал 44 результативные передачи и забил 89 голов. Вместе с красно-синими он дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил в разговоре с «Матч ТВ», что Федор Чалов прилетел в Грецию. По его словам, 1 августа футболист подпишет контракт с клубом, передает «Радиоточка НСН».

