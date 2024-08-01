Чалов объявил об уходе из ЦСКА
Нападающий Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА и попрощался с футбольным клубом в своем Telegram-канале.
Он выразил благодарность клубу, в котором играл 18 лет. Чалов отметил, что за это время он научился работать и бороться за мечту.
«Я долго шел к этому решению. ЦСКА - это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце!», - сказал футболист.
Чалов является воспитанником ЦСКА. Он играл за клуб всю карьеру, не считая полугодичной аренды в швейцарском «Базеле». За армейскую команду нападающий провел 263 матча, в которых отдал 44 результативные передачи и забил 89 голов. Вместе с красно-синими он дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил в разговоре с «Матч ТВ», что Федор Чалов прилетел в Грецию. По его словам, 1 августа футболист подпишет контракт с клубом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru