Собянин утвердил выплаты москвичам, вошедшим в сборную на XIII зимнюю Паралимпиаду

В сообщении говорится, что из-за дисквалификации российской сборной спортсмены приняли участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Мы вместе. Спорт», по итогам которых паралимпийцы из России заняли первое место, завоевав в общей сложности 106 медалей.

Большой вклад в победу сборной внесли московские спортсмены, на счету которых 50 медалей - это почти половина от общего количества наград (47%). В частности, они завоевали 21 золотую, 20 серебряных и девять бронзовых медалей.

Согласно документу, который подписал Собянин, за победу спортсменам будет выплачено четыре млн рублей, за серебряную медаль - 2,5 млн рублей и по 1,7 млн рублей получат обладатели бронзовых наград. Выплаты тренерам составят 50% от указанных сумм.

Ранее Собянин вручил награды и денежные сертификаты московским спортсменам, ставшим чемпионами и призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также их тренерам.