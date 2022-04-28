Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине

На церемонии, которая прошла в белом зале мэрии, градоначальник отметил, что, «несмотря на разные ограничения по поводу нашей команды и персональных спортсменов», российская сборная продемонстрировала замечательный результат.

Он подчеркнул, что российские олимпийцы завоевали 32 медали, из них 13 наград в копилку сборной принесли спортсмены из Москвы.

«Блестящий результат у московской команды... Вы боролись самоотверженно, боролись до конца... мы все за вас очень переживали и болели. И хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны, выступили достойно. Спасибо вам огромное», - подчеркнул Собянин.

Мэр выразил благодарность тренерам спортсменов. Столичный мэр пообещал, что, несмотря на сложности, Москва продолжит развивать спорт и готовить своих спортсменов для будущих достижений.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что итоговое место сборной России в общекомандном зачёте на зимней Олимпиаде 2022 года оказалось ниже, чем было запланировано, сообщает RT.

