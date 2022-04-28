Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды и денежные сертификаты московским спортсменам, ставшим чемпионами и призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также их тренерам, сообщает пресс-служба столичного правительства.
На церемонии, которая прошла в белом зале мэрии, градоначальник отметил, что, «несмотря на разные ограничения по поводу нашей команды и персональных спортсменов», российская сборная продемонстрировала замечательный результат.
Он подчеркнул, что российские олимпийцы завоевали 32 медали, из них 13 наград в копилку сборной принесли спортсмены из Москвы.
«Блестящий результат у московской команды... Вы боролись самоотверженно, боролись до конца... мы все за вас очень переживали и болели. И хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны, выступили достойно. Спасибо вам огромное», - подчеркнул Собянин.
Мэр выразил благодарность тренерам спортсменов. Столичный мэр пообещал, что, несмотря на сложности, Москва продолжит развивать спорт и готовить своих спортсменов для будущих достижений.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что итоговое место сборной России в общекомандном зачёте на зимней Олимпиаде 2022 года оказалось ниже, чем было запланировано, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Загорелась крыша торгового центра в городе Ишим Тюменской области
- Беглов заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран
- ВЦИОМ: большинство россиян считают себя патриотами
- Военные вертолёты столкнулись в небе Саратовской области
- Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину
- Захарова: Киев готовит киберпровокацию против России
- Скончался известный футбольный агент Мино Райола
- Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине
- Бутман рассказал, как упал на Путина
- СМИ: вертолёт потерпел крушение в Саратовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru