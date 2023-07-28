Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве
Отечественному волейболу 28 июля исполнилось 100 лет. Сегодня в Москве работают три профессиональные волейбольные школы и 107 секций Москомпорта. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы.
История волейбола в России началась с первого официального матча на столичной Мясницкой улице. Волейбол был любимым развлечением представителей богемы — художников, актеров, кинематографистов.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, сегодня волейболом занимаются 215 тысяч москвичей, а в городе открыто свыше 3000 площадок.
Кроме того, сегодня волейболистов разного уровня готовят три школы Москомспорта — Московская волейбольная академия, центр спорта и образования «Москва-98» и Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград». Также в Москве работают 107 волейбольных секций, записаться в которые можно на портале Москомспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru