Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве


Отечественному волейболу 28 июля исполнилось 100 лет. Сегодня в Москве работают три профессиональные волейбольные школы и 107 секций Москомпорта. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы.

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История волейбола в России началась с первого официального матча на столичной Мясницкой улице. Волейбол был любимым развлечением представителей богемы — художников, актеров, кинематографистов.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, сегодня волейболом занимаются 215 тысяч москвичей, а в городе открыто свыше 3000 площадок.

Кроме того, сегодня волейболистов разного уровня готовят три школы Москомспорта — Московская волейбольная академия, центр спорта и образования «Москва-98» и Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград». Также в Москве работают 107 волейбольных секций, записаться в которые можно на портале Москомспорта.

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