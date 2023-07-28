Собянин рассказал, как преобразится территория возле «Лужников»

«Лужники» станут местом для отдыха для жителей Москвы и гостей столицы. Об этом глава города Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Он напомнил, что раньше на этом месте был гигантский рынок, который к тому же был и достаточно криминальный.

«Построили там несколько дворцов: дворец единоборств самбо и бокса, дворец художественной гимнастики. Набережную построили, но все равно смотрим, как вдохнуть жизнь, чтобы там не только спортом можно было бы приехать заниматься, но, как во всех парках, была живая атмосфера», – пояснил мэр Москвы.

По его словам, в этом году в рамках Урбанфорума на площадке «Лужники» будут развернуты спортивные, интерактивные пространства для всей семьи, и, если такой формат приживется, то продолжится развитие в этом направлении.

«Помимо этого, в «Лужниках» должны закончиться многострадальные реконструкции павильона «Дружба», и рядом строится еще дворец тенниса на 26 теннисных площадок, крытый, самый большой в Москве», – отметил Собянин.

Он также рассказал, что из-за того, что Центральный округ столицы обделен зелеными территориями, было решено в свое время на месте «Зарядья» хоть небольшой парк, но построить.

«А сегодня он по популярности может соперничать с Парком Горького», - заметил градоначальник.

По поводу Парка Горького Собянин заметил, что это уже не совсем то место, к которому все привыкли.

«К нему сейчас можно отнести отрезок напротив Фрунзенской набережной, «Музеон» и Крымскую набережную. Сегодня это одна из самых красивых набережных Москвы. С другой стороны – Нескучный сад, который сейчас органически вошел в эту ткань. Многострадальный проект был - Воробьевы горы, он, кстати, юридически тоже входит в Парк Горького», – рассказал мэр.

Собянин подчеркнул, что для благоустройства Воробьевых гор многое сделано: построены основные объекты, в этом году началось благоустройство Воробьевской набережной, вдоль улицы Косыгина и от траволатора до Воробьевых гор. В планах реконструкция Дома пионеров с его красивыми площадками, добавил мэр Москвы.

