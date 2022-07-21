Собянин принял решение о строительстве многофункционального Центра кёрлинга в СЗАО

По его словам, площадь нового спортивного комплекса составит 12,5 тысяч квадратных метров.

«Комплекс станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных команд по этому виду спорта», - подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе добавили, что кёрлингом в Москве занимаются свыше 7,5 тысячи человек. Спортивную подготовку по этому виду спорта осуществляют три учреждения - спортивная школа №10, Московская академия зимних видов спорта и СШОР «Москвич», а также частные секции.

Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому москвичи, вошедшие в сборную команду России на XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, получат единовременные поощрительные выплаты.

