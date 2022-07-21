Собянин принял решение о строительстве многофункционального Центра кёрлинга в СЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории Мневниковской поймы до конца 2024 года планируется возвести Центра кёрлинга, сообщает пресс-служба московского правительства.

СМИ: Под новые санкции ЕС попадут Собянин, Чемезов, Машков и Безруков

По его словам, площадь нового спортивного комплекса составит 12,5 тысяч квадратных метров.

«Комплекс станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных команд по этому виду спорта», - подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе добавили, что кёрлингом в Москве занимаются свыше 7,5 тысячи человек. Спортивную подготовку по этому виду спорта осуществляют три учреждения - спортивная школа №10, Московская академия зимних видов спорта и СШОР «Москвич», а также частные секции.

Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому москвичи, вошедшие в сборную команду России на XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, получат единовременные поощрительные выплаты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортСергей СобянинМоскваКерлинг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры