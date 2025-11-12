Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых
Белорусская спортсменка, лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за сезон. Об этом сообщает портал Tennis.com.
В 2025 году теннисистка заработала $15 008 519. Она выиграла 63 матча из 75 в одиночном разряде, одержав победу в четырех турнирах. Еще на трех чемпионатах белоруска дошла до финалов.
Соболенко превзошла достижение американки Серены Уильямс, которая в 2013 году выиграла $12 385 572, победив в 78 одиночных матчах из 82 и прошла в финал на 13 турнирах.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели поражение на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.
