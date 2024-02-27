«Смотрели из-за наших»: Журова призвала не платить за права на показ Олимпиады

Россияне в большинстве своем смотрели Игры, чтобы поболеть за своих, заявила НСН Светлана Журова.

Отечественным телеканалам не стоит покупать права на показ Олимпиады, учитывая, что Россия не будет представлена на Играх в Париже, заявила в эфире НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Первый канал и «Россия 1» не будут показывать летние Олимпийские игры в Париже, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Причина – в геополитике. Телеканал «Матч ТВ» еще не определился по показу Игр, ожидая решений от Минспорта и Олимпийского комитета России, зато на digital-права претендует холдинг VK.

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«Тот, кто захочет посмотреть Олимпиаду – найдет, где это сделать. Остальные смотрели, чтобы поболеть за наших. Зрители Первого и второго каналов смотрели исключительно выступления наших спортсменов. И вряд ли смотрели те трансляции, где наши уже не выступали. И те, кому надо, наверное, искали трансляцию на других каналах или в интернете. Поэтому платить за права на показ Олимпиады в этой ситуации – выкинутые деньги. Если бы это было бесплатно, то почему не показать? Сейчас и люди не поймут: отдавать за права, где нет наших? А суммы немалые. Если мы трансляцию уже купили, а деньги нам не вернут, тогда другое дело», - сказала Журова.

Кроме того, она считает, что спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде даже в нейтральном статусе, учитывая риск быть «развернутыми» на границе.

«Может, мы приедем в нейтральном статусе, дойдем до границы, а дальше Макрон не пустит. Это большой риск», - добавила она.

Ранее депутат Дмитрий Свищев в разговоре с НСН также поддержал отказ телеканалов от показа Олимпиады.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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