«Смотрели из-за наших»: Журова призвала не платить за права на показ Олимпиады

Отечественным телеканалам не стоит покупать права на показ Олимпиады, учитывая, что Россия не будет представлена на Играх в Париже, заявила в эфире НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Первый канал и «Россия 1» не будут показывать летние Олимпийские игры в Париже, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Причина – в геополитике. Телеканал «Матч ТВ» еще не определился по показу Игр, ожидая решений от Минспорта и Олимпийского комитета России, зато на digital-права претендует холдинг VK.