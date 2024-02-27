«Смотрели из-за наших»: Журова призвала не платить за права на показ Олимпиады
Россияне в большинстве своем смотрели Игры, чтобы поболеть за своих, заявила НСН Светлана Журова.
Отечественным телеканалам не стоит покупать права на показ Олимпиады, учитывая, что Россия не будет представлена на Играх в Париже, заявила в эфире НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Первый канал и «Россия 1» не будут показывать летние Олимпийские игры в Париже, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Причина – в геополитике. Телеканал «Матч ТВ» еще не определился по показу Игр, ожидая решений от Минспорта и Олимпийского комитета России, зато на digital-права претендует холдинг VK.
«Тот, кто захочет посмотреть Олимпиаду – найдет, где это сделать. Остальные смотрели, чтобы поболеть за наших. Зрители Первого и второго каналов смотрели исключительно выступления наших спортсменов. И вряд ли смотрели те трансляции, где наши уже не выступали. И те, кому надо, наверное, искали трансляцию на других каналах или в интернете. Поэтому платить за права на показ Олимпиады в этой ситуации – выкинутые деньги. Если бы это было бесплатно, то почему не показать? Сейчас и люди не поймут: отдавать за права, где нет наших? А суммы немалые. Если мы трансляцию уже купили, а деньги нам не вернут, тогда другое дело», - сказала Журова.
Кроме того, она считает, что спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде даже в нейтральном статусе, учитывая риск быть «развернутыми» на границе.
«Может, мы приедем в нейтральном статусе, дойдем до границы, а дальше Макрон не пустит. Это большой риск», - добавила она.
Ранее депутат Дмитрий Свищев в разговоре с НСН также поддержал отказ телеканалов от показа Олимпиады.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков отказался комментировать приговор сжегшему коран Журавелю
- Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности
- Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину
- Представитель кандидата Харитонова нецензурно раскритиковал темы дебатов
- В Венгрии выразили протест против отправки войск на Украину
- Громкая музыка в спортзалах может негативно влиять на слух
- СМИ: В России начали отменять концерты Анны Asti
- Шойгу: Резервные батальоны подготовят в ВВО для наращивания боевых возможностей
- Массовый сбой распространился на Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp
- Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на аукцион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru