Елена Вяльбе не будет болеть за «нейтральных» россиян на Олимпиаде в Париже

По её словам, даже если россиян всё же допустят до стартов, нет смысла следить за теми, кто выступает в нейтральном статусе.

«Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать - ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», - подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее стало известно, что МОК ещё раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

