Елена Вяльбе не будет болеть за «нейтральных» россиян на Олимпиаде в Париже
Соревнования с участием российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже вряд ли состоятся, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает ТАСС.
По её словам, даже если россиян всё же допустят до стартов, нет смысла следить за теми, кто выступает в нейтральном статусе.
«Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать - ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», - подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка.
Ранее стало известно, что МОК ещё раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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