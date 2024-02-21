Елена Вяльбе не будет болеть за «нейтральных» россиян на Олимпиаде в Париже

Соревнования с участием российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже вряд ли состоятся, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает ТАСС.

Сноубордист Уайлд отказался от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

По её словам, даже если россиян всё же допустят до стартов, нет смысла следить за теми, кто выступает в нейтральном статусе.

«Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать - ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», - подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее стало известно, что МОК ещё раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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