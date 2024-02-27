«Есть чем заняться!»: Депутат Свищев поддержал отказ телеканалов от показа Олимпиады
Дмитрий Свищев заявил НСН, что Международный Олимпийский комитет еще может одуматься и пересмотреть решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде, а транслировать соревнования без участия России нет смысла.
В трансляции летних Олимпийских игр-2024 на главных российских телеканалах нет особого смысла, поскольку атлеты из России смогут принять участие в соревнованиях лишь в нейтральном статусе, однако и это пока не подтверждено, рассказал в разговоре с НСН глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее РБК сообщил, что Первый канал и «Россия 1» (холдинг ВГТРК) не будут транслировать предстоящие летние Олимпийские игры. Переговоры о покупке прав на трансляцию ведет холдинг VK. При этом «Матч ТВ» пока не определился по данному вопросу, ожидая финальной позиции Минспорта и Олимпийского комитета РФ по участию спортсменов из России. По словам Свищева, подобное решение может быть принято в ближайшее время, во многом оно зависит и от позиции Международного Олимпийского комитета (МОК).
«Мы высоко ценим свою страну, флаг и гимн. Сейчас президент поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) принять решение – поедут ли наши спортсмены и в каком статусе. В качестве изгоев на Олимпийские игры мы не поедем. Время у коллег из МОК еще есть, они должны понять, что спортсмены ни при чем. Российские атлеты сделали слишком много для развития спорта в целом. Не думаю, что МОК может росчерком пера изменить историю. Многие федерации выстояли и приглашают наших спортсменов для участия в крупнейших соревнованиях. Все нормально работают, но МОК не справился. Они полностью зависимы от глобальных спонсоров. Сегодня не действуют принципы Пьера де Кубертена (инициатор современных Олимпийских игр, прим. НСН). Кто платит – тот заказывает музыку, такие принципы работают. Это бизнес-сообщество, которое спортом зарабатывает деньги», - заявил он.
Собеседник НСН также назвал оправданным отказ главных телеканалов страны от трансляции Олимпиады. По мнению Свищева, мало кто будет заинтересован в просмотре соревнований, к которым не допущены российские спортсмены.
«Первый канал – основной канал Российской Федерации. Если происходит что-то недружественное и не в интересах страны, какой смысл это транслировать, тем более закупать права? Лично мне смотреть Олимпийские игры без участия российских спортсменов неинтересно. Нам есть чем заняться. Все прекрасно понимают, что эта история временная, мы ее переборем, найдем в себе силы. Сейчас развиваем внутренний спорт. Не забываем и о спорте высоких достижений: проходят спартакиады, чемпионаты. Делаем международные соревнования, пытаемся сами участвовать в них, но только в тех, где нас действительно ждут, куда приглашают», - резюмировал депутат.
Ранее МОК разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. К турниру допустят шесть российских и пять белорусских атлетов, напоминает «Радиоточка НСН».
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