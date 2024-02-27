«Есть чем заняться!»: Депутат Свищев поддержал отказ телеканалов от показа Олимпиады

Ранее РБК сообщил, что Первый канал и «Россия 1» (холдинг ВГТРК) не будут транслировать предстоящие летние Олимпийские игры. Переговоры о покупке прав на трансляцию ведет холдинг VK. При этом «Матч ТВ» пока не определился по данному вопросу, ожидая финальной позиции Минспорта и Олимпийского комитета РФ по участию спортсменов из России. По словам Свищева, подобное решение может быть принято в ближайшее время, во многом оно зависит и от позиции Международного Олимпийского комитета (МОК).

«Мы высоко ценим свою страну, флаг и гимн. Сейчас президент поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) принять решение – поедут ли наши спортсмены и в каком статусе. В качестве изгоев на Олимпийские игры мы не поедем. Время у коллег из МОК еще есть, они должны понять, что спортсмены ни при чем. Российские атлеты сделали слишком много для развития спорта в целом. Не думаю, что МОК может росчерком пера изменить историю. Многие федерации выстояли и приглашают наших спортсменов для участия в крупнейших соревнованиях. Все нормально работают, но МОК не справился. Они полностью зависимы от глобальных спонсоров. Сегодня не действуют принципы Пьера де Кубертена (инициатор современных Олимпийских игр, прим. НСН). Кто платит – тот заказывает музыку, такие принципы работают. Это бизнес-сообщество, которое спортом зарабатывает деньги», - заявил он.