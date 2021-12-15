Смородская назвала «обычным тренеришкой» экс-тренера «Спартака» Виторию

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала правильным решение «Спартака» об отставке португальского тренера Руя Витории.

«Мне его совсем не жаль. За все время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка», - сказала Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Ранее в среду «Спартак» официально объявил о досрочном расторжении контракта с Виторией. Под руководством португальского тренера «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы УЕФА, дважды обыграв итальянский «Наполи». При этом в национальном чемпионате красно-белые занимают лишь девятое место.

Смородская была назначена президентом «Локомотива» в июле 2010 года и покинула этот пост в августе 2016 года, вступив в конфликт с болельщиками железнодорожников.

Артем Дзюба во время выступлений за «Спартак» публично называл «тренеришкой» испанского тренера красно-белых Унаи Эмери, который после ухода из московского клуба три раза подряд выиграл Лигу Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболСпартакЛокомотив
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