Смородская назвала «обычным тренеришкой» экс-тренера «Спартака» Виторию
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала правильным решение «Спартака» об отставке португальского тренера Руя Витории.
«Мне его совсем не жаль. За все время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка», - сказала Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее в среду «Спартак» официально объявил о досрочном расторжении контракта с Виторией. Под руководством португальского тренера «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы УЕФА, дважды обыграв итальянский «Наполи». При этом в национальном чемпионате красно-белые занимают лишь девятое место.
Смородская была назначена президентом «Локомотива» в июле 2010 года и покинула этот пост в августе 2016 года, вступив в конфликт с болельщиками железнодорожников.
Артем Дзюба во время выступлений за «Спартак» публично называл «тренеришкой» испанского тренера красно-белых Унаи Эмери, который после ухода из московского клуба три раза подряд выиграл Лигу Европы.
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