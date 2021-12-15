Смородская назвала «обычным тренеришкой» экс-тренера «Спартака» Виторию

Ранее в среду «Спартак» официально объявил о досрочном расторжении контракта с Виторией. Под руководством португальского тренера «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы УЕФА, дважды обыграв итальянский «Наполи». При этом в национальном чемпионате красно-белые занимают лишь девятое место.

Смородская была назначена президентом «Локомотива» в июле 2010 года и покинула этот пост в августе 2016 года, вступив в конфликт с болельщиками железнодорожников.

Артем Дзюба во время выступлений за «Спартак» публично называл «тренеришкой» испанского тренера красно-белых Унаи Эмери, который после ухода из московского клуба три раза подряд выиграл Лигу Европы.

