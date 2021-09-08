Смолова признали лучшим игроком в матче Россия — Мальта
8 сентября 202104:04
Российская сборная по футболу выиграла у команды Мальты в матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Федор Смолов, который стал автором победного гола на 10-й минуте.
Напомним, спортсмены обыграли мальтийскую команду со счетом 2:0.
По итогам шести туров команда России находится на втором месте в группе H с 13 баллами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru