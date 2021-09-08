Смолова признали лучшим игроком в матче Россия — Мальта

Лучшим футболистом встречи был признан нападающий Федор Смолов, который стал автором победного гола на 10-й минуте.

Напомним, спортсмены обыграли мальтийскую команду со счетом 2:0.

По итогам шести туров команда России находится на втором месте в группе H с 13 баллами.

