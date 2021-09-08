Россия обыграла Мальту в матче отборочного турнира чемпионата мира

Российская сборная по футболу победила в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Спортсмены обыграли мальтийскую команду со счетом 2:0. Отмечается, что на десятой минуте счет открыл нападающий Федор Смолов, который этом матче был капитаном команды.