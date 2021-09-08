Россия обыграла Мальту в матче отборочного турнира чемпионата мира

Российская сборная по футболу победила в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Спортсмены обыграли мальтийскую команду со счетом 2:0. Отмечается, что на десятой минуте счет открыл нападающий Федор Смолов, который этом матче был капитаном команды.

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На 84-й минуте второго тайма Зелимхан Бакаев закрепил преимущество россиян.

По итогам шести туров команда России находится на втором месте в группе H с 13 баллами. На вершине турнирной таблице расположилась команда Хорватии, которая опережает россиян по дополнительным показателям.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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