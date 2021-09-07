Смолов стал капитаном сборной России на матч с Мальтой

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов выведет с капитанской повязкой сборную России на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Мальты. Встреча в Москве начнется сегодня в 21:45.

В игре со сборной Хорватии, закончившейся вничью 0:0, капитаном у россиян был защитник Георгий Джикия. В гостевой встрече на Кипре (2:0) обязанности капитана были возложены на хавбека Дмитрия Баринова.

Ранее новый наставник сборной РФ Валерий Карпин заявил, что любой футболист может побывать в роли капитана, чтобы почувствовать ответственность.

