Смолов стал капитаном сборной России на матч с Мальтой
Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов выведет с капитанской повязкой сборную России на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Мальты. Встреча в Москве начнется сегодня в 21:45.
В игре со сборной Хорватии, закончившейся вничью 0:0, капитаном у россиян был защитник Георгий Джикия. В гостевой встрече на Кипре (2:0) обязанности капитана были возложены на хавбека Дмитрия Баринова.
Ранее новый наставник сборной РФ Валерий Карпин заявил, что любой футболист может побывать в роли капитана, чтобы почувствовать ответственность.
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