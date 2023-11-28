Издание FourFourTwo назвало Месси лучшим футболистом XXI века

Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило ТОП-100 лучших футболистов XXI века. Первое место в рейтинге отдали аргентинцу Лионелю Месси.

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Вторую строчку в списке занял выступающий за саудовский "Аль-Наср" португальский форвард Криштиану Роналду. ТОП-10 замкнул испанский полузащитник Андрес Иньеста.

В десятку лучших также попали Хави (Испания), Рональдиньо (Бразилия), Зинедин Зидан и Тьерри Анри (оба Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия) и Луис Суарес (Уругвай). Представителей России в рейтинге не оказалось.

Ранее Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии издания Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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