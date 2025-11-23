СМИ: Жёсткая драка произошла после футбольного матча в Москве

Болельщик с шарфом ЦСКА подвергся нападению со стороны фанатов «Спартака». Как заявил директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо, инцидент будет расследован, и к напавшим применят справедливые санкции.

Кроме того, по его информации, ещё один конфликт между фанатами произошёл в центральном секторе трибун в ходе игры.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что выступает за принятие законопроекта о разрешении продажи пива на спортивных аренах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

