СМИ: Жорди Альба решил покинуть «Барселону»
Испанец Жорди Альба принял решение покинуть ФК «Барселона» по окончании текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, контракт защитника с каталонским клубам заканчивался в 2024 году, однако стороны договорились о досрочном расставании.
Отмечается, что Альба официально объявит о своём уходе в течение дня 24 мая, а 28 мая он попрощается с командой и болельщиками на стадионе «сине-гранатовых», вместе с Серхио Бускетсом.
Жорди Альба провёл в составе «Барселоны» 11 сезонов и сыграл 458 матчей, забив 27 голов и сделав 99 результативных передач. На счету 34-летнего испанца 18 выигранных с каталонцами трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона Испании и одна победа в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что после ухода из «Барселоны» Серхио Бускетса новым капитаном команды станет Серхи Роберто, сообщает RT.
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