СМИ: Жорди Альба решил покинуть «Барселону»

По данным издания, контракт защитника с каталонским клубам заканчивался в 2024 году, однако стороны договорились о досрочном расставании.

Отмечается, что Альба официально объявит о своём уходе в течение дня 24 мая, а 28 мая он попрощается с командой и болельщиками на стадионе «сине-гранатовых», вместе с Серхио Бускетсом.

Жорди Альба провёл в составе «Барселоны» 11 сезонов и сыграл 458 матчей, забив 27 голов и сделав 99 результативных передач. На счету 34-летнего испанца 18 выигранных с каталонцами трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона Испании и одна победа в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что после ухода из «Барселоны» Серхио Бускетса новым капитаном команды станет Серхи Роберто, сообщает RT.

