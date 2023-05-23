СМИ: Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с клубом «Аль-Наср»

Криштиану Роналду желает досрочно расторгнуть контракт с ФК «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник издания утверждает, что португалец недоволен инфраструктурой страны, «далёкой от современного общества». По его словам, окружение нападающего всё чаще говорит о его намерении вернуться в Европу.

Согласно регламенту ФИФА, при расторжении контракта без уважительной причины Роналду придется выплатить «Аль-Насру» компенсацию, а также ему на четыре месяца запретят участвовать в официальных матчах.

Ранее саудовский журналист Халед Аль Арафах заявил, что на тренировках игроки «Аль-Насра» пытаются соответствовать уровню самоотдачи Криштиану Роналду, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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